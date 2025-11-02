Lega, presto nuove norme sgomberi veloci per tutelare cittadini

ROMA, 02 NOV - "La Lega presenterà a breve un pacchetto di norme che andranno in continuità con il decreto sicurezza di recente approvazione e in grado di aumentare la tutela dei cittadini e delle forze dell'ordine. Tra questi, anche il potenziamento della norma sugli sgomberi veloci, attualmente già prevista e voluta dalla Lega. L'obiettivo è quello di estendere al più presto tale legge non solo alle prime case occupate, ma anche a tutti gli altri immobili di cui un cittadino è proprietario. La norma funziona e lo dicono i numeri: sono già 4000 circa, infatti, le restituzioni dall'entrata in vigore. Continuiamo così a garantire legalità e sicurezza". Lo scrive la Lega in una nota.