Lega, presto nuove norme sgomberi veloci per tutelare cittadini

E' in corso nel Parco Verde di Caivano (Napoli) lo sgombero di 36 case occupate abusivamente da anni, 28 novembre 2024. L'operazione è stata disposta dalla procura di Napoli Nord: si tratta solo di una prima tranche, dal momento che l'autorità giudiziaria ha individuato ben 240 casi di possesso illegale delle unità abitative, contestando a 419 persone il reato di occupazione abusiva. Gli sgomberi odierni, fa sapere l'autorità giudiziaria, riguardano casi in cui non è possibile attuare procedure di regolarizzazione, a causa delle posizioni reddituali oppure dei precedenti penali degli occupanti. ANSA/CIRO FUSCO
ROMA, 02 NOV - "La Lega presenterà a breve un pacchetto di norme che andranno in continuità con il decreto sicurezza di recente approvazione e in grado di aumentare la tutela dei cittadini e delle forze dell'ordine. Tra questi, anche il potenziamento della norma sugli sgomberi veloci, attualmente già prevista e voluta dalla Lega. L'obiettivo è quello di estendere al più presto tale legge non solo alle prime case occupate, ma anche a tutti gli altri immobili di cui un cittadino è proprietario. La norma funziona e lo dicono i numeri: sono già 4000 circa, infatti, le restituzioni dall'entrata in vigore. Continuiamo così a garantire legalità e sicurezza". Lo scrive la Lega in una nota.

