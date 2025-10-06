Lega Nord, il terreno di Pontida è nostro e non sarà venduto

ROMA, 06 OTT - "Alle ricostruzioni fantasiose rispondiamo con dati certi, ribadendone altri. Il terreno di Pontida è di proprietà di Pontida Fin che è detenuta da Lega Nord per il 99,99%. La Lega Nord non ha svuotato nulla e sta rispettando gli accordi presi con la Procura di Genova. Come già chiarito, il prato di Pontida non è in vendita e non sarà venduto". Così una nota della Lega Nord.