Lega Nord, il terreno di Pontida è nostro e non sarà venduto
The stage of traditional Lega Reunion in Pontida (Bergamo), 20 September 2025. ANSA/MICHELE MARAVIGLIA
AA
ROMA, 06 OTT - "Alle ricostruzioni fantasiose rispondiamo con dati certi, ribadendone altri. Il terreno di Pontida è di proprietà di Pontida Fin che è detenuta da Lega Nord per il 99,99%. La Lega Nord non ha svuotato nulla e sta rispettando gli accordi presi con la Procura di Genova. Come già chiarito, il prato di Pontida non è in vendita e non sarà venduto". Così una nota della Lega Nord.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti