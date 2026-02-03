Lega, necessaria la cauzione per gli organizzatori della manifestazioni
AA
ROMA, 03 FEB - "Per la Lega è fondamentale un pacchetto sicurezza che garantisca i cittadini perbene e le forze dell'ordine. Tra le misure necessarie, c'è anche quella 'chi sbaglia paga'. Chi scende in piazza dovrà pagare una cauzione, come già successo alla Lega nel 1999 quando organizzò una manifestazione a Roma. Non possono essere tollerati altri casi Torino". Così una nota della Lega.
