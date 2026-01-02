Lega in pressing sulla castrazione chimica dopo la morte di Aurora

ROMA, 02 GEN - Lega in pressing sulla castrazione chimica dopo il caso di Aurora, la ragazza trovata morta a Milano. "Se venisse confermata la colpevolezza dell'uomo fermato per la morte della giovanissima Aurora, saremmo di fronte a un fatto di una gravità inaudita. È inaccettabile che un soggetto irregolare con precedenti per violenza sessuale possa aver avuto la libertà di agire ancora. Dinanzi a simili orrori, non è più possibile tollerare alcuna forma di impunità: il Parlamento approvi subito la proposta di legge della Lega sulla castrazione chimica, di cui sono orgogliosamente prima firmataria" dice la senatrice Mara Bizzotto, vicepresidente del gruppo leghista a Palazzo Madama e prima firmataria del disegno di legge n. 839 "Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico totale a carico dei condannati per delitti di violenza sessuale". "In passato - aggiunge il deputato Igor Iezzi - avevamo già fatto approvare un ordine del giorno a mia prima firma, che impegnava il governo a compiere passi concreti in questa direzione, ottenendo anche parere favorevole. La strada è questa: andiamo avanti senza indugi e approviamo subito".