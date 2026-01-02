Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Lega in pressing sulla castrazione chimica dopo la morte di Aurora

AA

ROMA, 02 GEN - Lega in pressing sulla castrazione chimica dopo il caso di Aurora, la ragazza trovata morta a Milano. "Se venisse confermata la colpevolezza dell'uomo fermato per la morte della giovanissima Aurora, saremmo di fronte a un fatto di una gravità inaudita. È inaccettabile che un soggetto irregolare con precedenti per violenza sessuale possa aver avuto la libertà di agire ancora. Dinanzi a simili orrori, non è più possibile tollerare alcuna forma di impunità: il Parlamento approvi subito la proposta di legge della Lega sulla castrazione chimica, di cui sono orgogliosamente prima firmataria" dice la senatrice Mara Bizzotto, vicepresidente del gruppo leghista a Palazzo Madama e prima firmataria del disegno di legge n. 839 "Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico totale a carico dei condannati per delitti di violenza sessuale". "In passato - aggiunge il deputato Igor Iezzi - avevamo già fatto approvare un ordine del giorno a mia prima firma, che impegnava il governo a compiere passi concreti in questa direzione, ottenendo anche parere favorevole. La strada è questa: andiamo avanti senza indugi e approviamo subito".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario