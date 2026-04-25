Lega, imbrattata la nostra sede a Massa-Carrara con scritte contro Salvini

Imbrattata la sede della Lega Massa-Carrara con scritte contro il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. Tra le scritte sono presenti frasi come 'Morte allo Stato'. Sui vetri della sede è stato lasciato anche un documento a firma degli anarchici a sostegno della causa palestinese. "Qui non siamo più davanti a episodi isolati - commenta il segretario provinciale della Lega, Andrea Tosi - e da tempo esiste un clima di odio crescente, visibile, concreto. Questa volta si è superato ogni limite. Quando compaiono frasi che richiamano alla violenza e alla distruzione dello Stato, non si può più parlare di protesta. Si parla di estremismo preoccupante. Chi compie questi gesti non cerca confronto. Vuole intimidire e spaventare. Questo deve preoccupare tutti, non solo una parte politica. Perché oggi colpiscono una sede della Lega. Domani può toccare a chiunque. Quando passa il principio che si può agire così contro chi non la pensa allo stesso modo, la democrazia è già sotto attacco. Noi non arretriamo. Non ci facciamo intimidire. Ma non sottovalutiamo più nulla. Serve una presa di posizione netta, senza ambiguità. Serve condannare questi fatti per quello che sono: atti di odio politico e tentativi di intimidazione violenta".