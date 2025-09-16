Giornale di Brescia
Lega, fondi difesa siano per sicurezza interna non per armi

Matteo Salvini (Vice President of the Council of Ministers of Italy and Minister of Infrastructure and Transport) on the occasion of the third day of the 51th Ambrosetti Forum "The current and future scenario for competitive strategies". Cernobbio, Italy, 07 September 2025. ANSA/MICHELE MARAVIGLIA
ROMA, 16 SET - "Le maggiori spese per la Difesa dovranno essere usate per la sicurezza interna. Obiettivo: presidiare e controllare treni, stazioni, mezzi pubblici, scuole e strade, non per inviare soldati italiani o per comprare armi e mezzi da usare all'estero. È la posizione della Lega, ribadita durante il Consiglio federale presieduto da Matteo Salvini". Lo riferisce una nota della Lega durante la riunione e aggiungendo che il ministro dell'Economia, il leghista Giancarlo Giorgetti è in collegamento ed è intervenuto per "illustrare il processo di approvazione della legge di bilancio".

