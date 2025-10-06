Lega, 'figuraccia Lecornu, la parola torni al popolo francese'
Il segretario della Lega Matteo Salvini e la presidente del Rassemblement National Marine Le Pen alla scuola di formazione politica della Lega a Palazzo Rospigliosi a Roma, 11 maggio 2025. ANSA/u.s. Lega+++NO SALES; EDITORIAL USE ONLY; NPK+++
AA
ROMA, 06 OTT - "Il primo ministro francese Sébastien Lecornu, indicato dal presidente Emmanuel Macron, ha rassegnato le dimissioni: è il mandato più breve della storia della Francia. Ennesima figuraccia, ora la parola torni al popolo francese: Marine Le Pen e Jordan Bardella avanti a tutta forza!". Così la Lega sui propri profili social.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti