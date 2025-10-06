Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Lega, 'figuraccia Lecornu, la parola torni al popolo francese'

Il segretario della Lega Matteo Salvini e la presidente del Rassemblement National Marine Le Pen alla scuola di formazione politica della Lega a Palazzo Rospigliosi a Roma, 11 maggio 2025. ANSA/u.s. Lega+++NO SALES; EDITORIAL USE ONLY; NPK+++
Il segretario della Lega Matteo Salvini e la presidente del Rassemblement National Marine Le Pen alla scuola di formazione politica della Lega a Palazzo Rospigliosi a Roma, 11 maggio 2025. ANSA/u.s. Lega+++NO SALES; EDITORIAL USE ONLY; NPK+++
AA

ROMA, 06 OTT - "Il primo ministro francese Sébastien Lecornu, indicato dal presidente Emmanuel Macron, ha rassegnato le dimissioni: è il mandato più breve della storia della Francia. Ennesima figuraccia, ora la parola torni al popolo francese: Marine Le Pen e Jordan Bardella avanti a tutta forza!". Così la Lega sui propri profili social.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario