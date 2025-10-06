Lega, 'figuraccia Lecornu, la parola torni al popolo francese'

ROMA, 06 OTT - "Il primo ministro francese Sébastien Lecornu, indicato dal presidente Emmanuel Macron, ha rassegnato le dimissioni: è il mandato più breve della storia della Francia. Ennesima figuraccia, ora la parola torni al popolo francese: Marine Le Pen e Jordan Bardella avanti a tutta forza!". Così la Lega sui propri profili social.