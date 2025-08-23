Lega,è problema chiuso se Macron smentisce invio truppe Ue
Il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo durante la conferenza stampa della Lega sugli emendamenti in vista della conversione del decreto Salva Casa, Roma, 04 giugno 2024.
ROMA, 23 AGO - "Se Macron smentisce la volontà di invitare soldati europei a combattere in Ucraina, problema chiuso. E continuare a tirare in ballo l'ombrello nucleare europeo, eserciti europei, missili e bazooka europei non aiuta in questo momento: lasciamo che gli spiragli di pace vadano avanti, lasciamo lavorare Trump e chi vuole davvero la pace". Così il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, dopo la convocazione dell'ambasciatrice italiana a Parigi da parte dell'Eliseo per le ultime dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini sul presidente Macron.
