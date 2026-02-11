Lega, depositata risoluzione per dimissioni immediate Albanese

ROMA, 11 FEB - "La Lega sull'Albanese ha una sola richiesta: dimissioni! Per questo abbiamo presentato una risoluzione nella quale ci uniamo alla Francia e a qualsiasi altro Paese nel chiedere che la relatrice speciale dell'Onu sui territori palestinesi lasci immediatamente l'incarico. Chi definisce - solo per citare un esempio - Israele 'nemico comune dell'umanità', ha ben poco da dichiararsi super partes e fomenta più che leciti sospetti sul suo antisemitismo". Così i deputati della Lega Paolo Formentini (vicepresidente della commissione Esteri) ed Eugenio Zoffili (capogruppo in commissione Difesa) e i componenti della commissione Affari Esteri: Simone Billi, Dimitri Coin, Andrea Crippa e Alessandro Giglio Vigna.