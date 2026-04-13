Lega, chi vota ha sempre ragione, da Orbán lezione di democrazia

ROMA, 13 APR - "Chi vota ha sempre ragione: gli elettori ungheresi hanno espresso una chiara preferenza e vanno rispettati. Un abbraccio e un grande ringraziamento all'amico Viktor Orbán, vero patriota, e buon lavoro a chi, dopo oltre vent'anni tra i suoi più stretti collaboratori, oggi ha vinto le elezioni". Così la Lega, in una nota. "Per anni Bruxelles e la sinistra hanno dipinto Orbán come un "dittatore", un "autocrate" e una "minaccia" ai diritti e alle libertà: il modo in cui ha accolto il risultato smentisce, nei fatti, la loro propaganda e dà loro, ancora una volta, una lezione di democrazia", conclude la Lega.