Lega Araba, decisione di Israele sulla Cisgiordania preludio all'annessione

IL CAIRO, 16 FEB - Il segretariato generale della Lega Araba "condanna con la massima fermezza" la decisione del governo israeliano di convertire vaste aree della Cisgiordania in cosiddette "terreni statali". L'organizzazione - si afferma in una nota - "considera tale decisione una pericolosa escalation e una flagrante violazione del diritto internazionale e delle relative risoluzioni internazionali, comprese quelle del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che affermano l'illegalità degli insediamenti e l'inammissibilità dell'acquisizione di territorio con la forza". Per la Lega araba, "questa decisione è una misura unilaterale e invalida, volta a imporre una nuova realtà sul terreno. Ciò costituisce di fatto un passo preliminare verso l'annessione del territorio palestinese occupato, consolidando così la politica di insediamenti illegali e mettendo a repentaglio le prospettive di una pace giusta e duratura basata sulla soluzione dei due Stati, in conformità con le risoluzioni delle Nazioni Unite e l'Iniziativa di Pace Araba".