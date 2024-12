Lega: A.Fontana, non tutto va bene, c'è problema del Nord

MILANO, 15 DIC - "Se continuiamo a dire che va tutto bene, nascondiamo qualcosa. Ci sono tante cose che vanno bene, ma anche altre che non vanno bene. Io qui sono a combattere a favore della Lombardia e a favore del Nord. Tutto il resto non mi interessa". Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana al congresso della Lega lombarda. "Il problema del Nord c'è, è sempre più presente e si presenterà nei prossimi mesi e anni. Quando dite che i nemici sono fuori dalla Lega, beh qualche nemico è anche dentro. Quando vedo certi emendamenti, io mi incazzo come una bestia" ha aggiunto.