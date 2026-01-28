L'Ecuador denuncia il tentativo di incursione di un agente Ice in consolato a Minneapolis

QUITO, 27 GEN - Il Ministero degli Esteri dell'Ecuador ha denunciato un tentativo di incursione di un funzionario dell'immigrazione statunitense nel suo consolato a Minneapolis, nel contesto delle tensioni legate ai raid ordinati dall'amministrazione Trump. Il governo di Daniel Noboa, uno dei più stretti alleati di Washington in America Latina, ha inviato una nota di protesta all'ambasciata statunitense a Quito in merito all'incidente. I funzionari del consolato "hanno impedito all'agente dell'Ice di entrare" martedì mattina per proteggere "gli ecuadoriani che si trovavano nel consolato in quel momento", ha affermato il dicastero. Immagini che circolano sui social media mostrano un uomo con il volto coperto che tenta di entrare nell'edificio, mentre un funzionario lo avverte che non è autorizzato a farlo. Quito ha chiesto che "atti di questa natura non si ripetano in nessuno degli uffici consolari dell'Ecuador negli Stati Uniti". Il presidente americano Donald Trump ha annunciato una "piccola de-escalation" a Minneapolis martedì dopo l'arrivo del suo consigliere, inviato per allentare le tensioni relative all'operazione anti-immigrazione che ha portato alla morte di due manifestanti colpiti da agenti federali. La scorsa settimana una foto che mostrava un bambino ecuadoriano di 5 anni spaventato scortato da un agente dell'Ice che lo teneva per il suo zaino di Spiderman è diventata virale e ha alimentato le proteste. Un giudice ha temporaneamente bloccato l'espulsione del bambino, che era stato arrestato con il padre, "fino a nuovo avviso". Esistono due resoconti contrastanti riguardo al suo trattamento da parte delle autorità per l'immigrazione. Secondo un rappresentante del sistema scolastico frequentato dal bambino, è stato usato come "esca", costretto a bussare alla porta per attirare le persone fuori casa. Le autorità federali, tuttavia, sostengono che sia stato trovato davanti a casa sua dopo la fuga del padre. L'aumento della violenza legata alla droga, la disoccupazione e l'alto costo della vita sono tra le ragioni per cui gli ecuadoriani migrano. Nel 2025 più di 9.500 ecuadoriani sono stati deportati dagli Stati Uniti. Il maggior numero di deportazioni degli ultimi cinque anni si è verificato nel 2023, quando circa 18.400 migranti sono stati rimpatriati in Ecuador, secondo Quito.