Leal, intervento delle forze dell'ordine per gli Husky di Ponzano Romano

ROMA, 06 FEB - Un'operazione delle forze dell'ordine è stata avviata nei giorni scorsi a Ponzano Romano, alle porte di Roma, nell'ambito di un'indagine partita nel 2021 quando un primo esposto portò Carabinieri e Carabinieri Forestali a scoprire una struttura fatiscente con oltre cento Husky detenuti in condizioni igienico-sanitarie gravemente compromesse. Lo si legge in una nota Leal. Nel settembre scorso Leal, Lega Antivivisezionista, ha presentato una nuova denuncia, accompagnata da tutte le integrazioni necessarie per documentare l'aggravarsi della situazione e l'aumento del numero di animali, oggi stimati in quasi trecento. L'associazione ha inoltre organizzato un presidio pubblico per sollecitare un intervento urgente delle istituzioni, iniziativa cui ha preso parte il senatore leghista Manfredi Potenti, che ha immediatamente presentato un'interrogazione parlamentare al ministro della Salute. Il presidio è stato organizzato in collaborazione con Avi, associazione Vegani Internazionale, e con il Collettivo Voce Animale, a conferma di un impegno condiviso e costante nella richiesta di giustizia e trasparenza. "Abbiamo appreso dell'intervento degli organi investigativi in una vicenda di rilevanza nazionale, per la gravità del maltrattamento e per il diritto alla vita e alla salute di questi animali. È fondamentale che le istituzioni continuino a operare con determinazione per fare piena luce sui fatti. Non lasceremo nulla di intentato", dichiara Potenti. A seguito del sollecito istituzionale alla Procura e alla denuncia di Leal ed altre associazioni, si è giunti a un passaggio decisivo nelle indagini: "Confidiamo che le autorità inquirenti chiariscano rapidamente la situazione e garantiscano cure adeguate agli animali" afferma l'avvocato di Leal Aurora Rosaria Loprete, sottolineando "l'importanza della collaborazione tra cittadini, istituzioni e associazioni per tutelare un bene primario come la salute degli animali".