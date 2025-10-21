Leader Ue e Zelensky, 'negoziati da attuale linea contatto'
epa12461037 President of Ukraine Volodymyr Zelensky (C) participates in a bilateral meeting with US President Trump in the Cabinet Room of the White House in Washington, D.C., USA, 17 October 2025. Ukrainian President Zelensky is visiting the United States as Trump pursues a peace deal in the Russia-Ukraine war. EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

BRUXELLES, 21 OTT - "Sosteniamo con forza la posizione del presidente Trump secondo cui i combattimenti devono cessare immediatamente e l'attuale linea di contatto deve costituire il punto di partenza dei negoziati". E' quanto si legge in un passaggio della dichiarazione congiunta di Volodymyr Zelensky, dei vertici Ue e dei leader europei parte della Coalizione dei Volenterosi. Allo stesso, tempo, i leader ricordano che "rimaniamo fedeli al principio secondo cui i confini internazionali non devono essere modificati con la forza".
