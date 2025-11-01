Leader siriano Sharaa si recherà a Washington a novembre
epa12455374 Syrian interim President Ahmed al-Sharaa attends a meeting with the Russian President at the Kremlin in Moscow, Russia, 15 October 2025. EPA/SERGEY BOBYLEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
AA
MANAMA, 01 NOV - L'inviato statunitense per la Siria ha dichiarato che il presidente siriano Ahmed al-Sharaa si recherà a Washington per firmare un accordo per unirsi a un'alleanza internazionale guidata dagli Stati Uniti contro lo Stato Islamico. Alla domanda dei giornalisti a margine del Manama Dialogue in Bahrein se Ahmed al-Sharaa si recherà a Washington questo mese, Tom Barrack ha risposto "sì", aggiungendo che Sharaa "auspicabilmente" aderirà alla Coalizione Globale per Sconfiggere l'Isis.
