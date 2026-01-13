Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Leader Groenlandia, 'noi scegliamo la Danimarca'

AA

COPENAGHEN, 13 GEN - "Scegliamo la Danimarca " sugli Stati Uniti. Lo ha detto il leader del governo autonomo groenlandese, Jans-Frederik Nielsen, in conferenza stampa con la premier danese Mette Fredriksen. "La Groenlandia non è in vendita" ha ripetuto Nielsen, sottolineando che "non vuole essere comprata dagli Stati Uniti, non vuole essere controllata dagli Stati Uniti". E ha aggiunto: "Se dobbiamo scegliere adesso scegliamo la Danimarca, la Nato, l'Unione Europea".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
COPENAGHEN

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario