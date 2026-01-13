Leader Groenlandia, 'noi scegliamo la Danimarca'
AA
COPENAGHEN, 13 GEN - "Scegliamo la Danimarca " sugli Stati Uniti. Lo ha detto il leader del governo autonomo groenlandese, Jans-Frederik Nielsen, in conferenza stampa con la premier danese Mette Fredriksen. "La Groenlandia non è in vendita" ha ripetuto Nielsen, sottolineando che "non vuole essere comprata dagli Stati Uniti, non vuole essere controllata dagli Stati Uniti". E ha aggiunto: "Se dobbiamo scegliere adesso scegliamo la Danimarca, la Nato, l'Unione Europea".
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti