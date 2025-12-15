Giornale di Brescia
Leader europei, sostegno a Zelensky se consulterà il suo popolo

BERLINO, 15 DIC - I leader europei riuniti al summit di Berlino "hanno espresso il loro sostegno al Presidente Zelensky e hanno concordato di sostenere qualsiasi decisione finale da lui presa su specifiche questioni ucraine". E, come affermano in una dichiarazione, "hanno ribadito che i confini internazionali non devono essere modificati con la forza. Le decisioni sul territorio spettano al popolo ucraino, una volta che saranno effettivamente in vigore solide garanzie di sicurezza". I leader europei, inoltre, "hanno concordato che alcune questioni dovranno essere risolte nelle fasi finali dei negoziati" e "hanno sottolineato che sosterranno il Presidente Zelensky nel consultare il suo popolo, se necessario".

