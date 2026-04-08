Leader europei e Canada, contribuiremo a garantire libertà di navigazione a Hormuz

ROMA, 08 APR - "I nostri governi contribuiranno a garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz". Lo affermano in una nota congiunta i leader Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friederich Merz, Keir Starmer, Mette Frederiksen, Jens Jetten, Pedro Sanchez e la presidente della commissione europea von der Leyen, il presidente del consiglio europeo Costa e il primo ministro canadese Carney. Nella nota i leader europei chiedono anche "a tutte le parti di attuare il cessate il fuoco, anche in Libano". Dopo l'annuncio del cessate il fuoco di due settimane, scrivono i capi di governo e delle istituzioni Ue, "l'obiettivo deve ora essere quello di negoziare una fine rapida e duratura della guerra nei prossimi giorni. Ciò può essere realizzato solo con mezzi diplomatici".