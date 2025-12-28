Giornale di Brescia
Leader di Hezbollah, nessun disarmo finché gli attacchi israeliani continueranno

ROMA, 28 DIC - Il segretario generale di Hezbollah Naim Qassem ha chiesto di respingere la richiesta di disarmo, sostenendo che è illogica finché gli attacchi israeliani continueranno. "Il disarmo fa parte di un piano più ampio: ritirare la potenza militare; indebolire il potere economico e sociale; seminare divisione tra il Movimento Amal e Hezbollah; alimentare discordia tra l'esercito, la resistenza e il popolo; mantenere l'occupazione del Libano meridionale; e consentire attacchi in tutto il Libano senza supervisione o responsabilità", ha detto in un discorso televisivo riportato da L'Orient Le Jour. Israele "deve cessare le sue aggressioni - via terra, via mare e via aria - così come le sue attività di spionaggio, porre fine a ogni forma di ostilità, ritirarsi completamente, rilasciare tutti i prigionieri e consentire l'avvio della ricostruzione, a partire dal Sud (...). Questa è l'attuazione dell'accordo. Solo allora potrete venire a chiederci di discutere altre fasi", ha sottolineato.

