Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Leader dem alla Camera: 'Non aiuteremo i repubblicani sui finanziamenti al governo'

AA

NEW YORK, 31 GEN - I repubblicani non potranno contare sull'aiuto dei democratici per approvare il provvedimento che consente la fine dello shutdown e mantiene il governo finanziato. Il leader dei democratici alla Camera Hakeem Jeffries lo ha detto chiaramente allo speaker Mike Johnson, per il quale la partita appare ora più salita. Il Senato ha approvato venerdì la misura che ora deve essere approvata dalla Camera: se il via libera non arriverà lunedì il rischio è quello di una paralisi del governo più lunga delle attese.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Leader dem alla CameraNEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario