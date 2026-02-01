Leader dem alla Camera: 'Non aiuteremo i repubblicani sui finanziamenti al governo'

NEW YORK, 31 GEN - I repubblicani non potranno contare sull'aiuto dei democratici per approvare il provvedimento che consente la fine dello shutdown e mantiene il governo finanziato. Il leader dei democratici alla Camera Hakeem Jeffries lo ha detto chiaramente allo speaker Mike Johnson, per il quale la partita appare ora più salita. Il Senato ha approvato venerdì la misura che ora deve essere approvata dalla Camera: se il via libera non arriverà lunedì il rischio è quello di una paralisi del governo più lunga delle attese.