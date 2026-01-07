Giornale di Brescia
Leader campo largo al lancio della campagna per il "No" al referendum

ROMA, 07 GEN - I leader del campo largo sabato parteciperanno al lancio della campagna del comitato "Società civile per il No al referendum costituzionale" sulla riforma che introduce la separazione delle carriere fra pm e giudici. E' quanto viene confermano dai partiti. Ci saranno la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte e i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. L'appuntamento è per le 9.30 al Centro Congressi Frentani, a Roma. Per la Cgil interverrà il segretario Maurizio Landini. Il comitato, presieduto da Giovanni Bachelet, è promosso e composto, tra le altre associazioni, da Anpi, Acli, Arci, Auser, Libera, Legambiente, Pax Christi, Medicina Democratica.

