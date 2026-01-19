'Le vittime dell'incidente ferroviario trovate a centinaia di metri di distanza'

ROMA, 19 GEN - Il presidente della regione dell'Andalusia Juanma Moreno ha affermato che i corpi delle vittime dell'incidente ferroviario sono stati trovati "a centinaia di metri di distanza" sbalzati dai finestrini a causa dell'impatto "incredibilmente violento" dell'incidente. Anche il macchinista "è stato trovato a decine di metri dalla cabina", raccontano i soccorritori a El Mundo. "Sfortunatamente quando arriveranno i macchinari pesanti per sollevare i vagoni è probabile che troveremo altre vittime", afferma Moreno aggiungendo che "dalla massa di ferro contorto, si capisce la violenza dell'impatto".