'Le violenze degli ex capi ultrà hanno danneggiato Inter, Milan e Lega'

MILANO, 16 DIC - "Non v'è dubbio di come la sistematica violenza che ha animato l'attività" dei capi delle Curve Nord e Sud "abbia minato la percezione di sicurezza all'interno dello stadio" - e che Lega Serie A si è sempre impegnata a garantire - ed ha pregiudicato l'immagine anche di Inter e Milan, parti civili perchè "risulta provato che" la vicenda ha causato danni "non patrimoniali sotto il profilo della lesione dei diritti immateriali della personalità, tra cui immagine, onorabilità e reputazione". Lo scrive la gup di Milano, Rossana Mongiardo, nelle motivazioni della sentenza con cui ha condannato a 10 anni di carcere, Andrea Beretta e Luca Lucci, gli ex capi delle due tifoserie, tra gli imputati nel processo in abbreviato, e ha riconosciuto una provvisionale di 50 mila euro a ciascuna delle due società e 20 mila euro alla Lega.

MILANO

