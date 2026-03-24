Le temperature crollano di 12 gradi da mercoledì sera

ROMA, 24 MAR - Toccherà dapprima il Regno Unito, la Francia e i settori alpini, per poi irrompere da mercoledì sera in modo diretto e violento su tutta la nostra Penisola - con un drastico calo delle temperature - il ciclone artico proveniente dalla Norvegia che sarà protagonista di un ennesimo 'ribaltone atmosferico'. Lo fa sapere Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, spiegando che il maltempo partirà dal Nord del nostro Paese per dilagare verso il resto d'Italia. Sarà un vero e proprio ritorno dell'inverno con venti di tempesta, forti rovesci, grandinate e un crollo termico di ben 10-12°C. La neve, spinta dai venti gelidi, crollerà a quote bassissime per il periodo, imbiancando i rilievi fino ai 300 metri di altitudine tra giovedì e venerdì. A generare questi fenomeni meteorologici sarà l'impatto dell'aria fredda artica con la terraferma e i nostri mari, ormai riscaldati dai tepori delle scorse settimane: questo genererà intensi contrasti termici con fenomeni localmente estremi.. L'irruzione artica porterà con sé anche un'altra insidia, molto temuta dal settore agricolo: il rischio di gelate tardive. Nelle nottate e nelle prime mattinate di venerdì e sabato, il rasserenamento dei cieli e l'aria fredda depositata al suolo favoriranno locali gelate sulle pianure e nelle valli del Centro-Nord, mettendo in pericolo le colture già in fioritura. Passata l'ondata di maltempo, il fine settimana - secondo le prime indicazioni de iLMeteo.it, si preannuncia più stabile e soleggiato, ma con un profilo termico decisamente frizzante e freddo al mattino. Nel dettaglio: Martedì 24. Al Nord: sereno o poco nuvoloso. Al Centro: sereno o poco nuvoloso. Al Sud: variabile con rovesci sui monti, specie in Sicilia e Calabria. Mercoledì 25. Al Nord: fronte artico in arrivo dal pomeriggio/sera con temporali specie su Liguria e Nord-Est, neve sulle Alpi. Al Centro: poco nuvoloso, instabile sull'alta Toscana. Al Sud: sereno o poco nuvoloso. Giovedì 26. Al Nord: fronte artico con maltempo. Al Centro: fronte artico con maltempo. Al Sud: fronte artico con maltempo. Tendenza: venerdì rischio gelate tardive al Centro-Nord, ancora neve in collina e temperature invernali; maltempo residuo al Sud e sul Medio Adriatico. Weekend più soleggiato ma ancora frizzante, localmente sottozero al mattino anche in pianura.