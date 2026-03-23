Le spoglie di San Francesco tornate nella cripta della Basilica

ASSISI (PERUGIA), 23 MAR - Dopo un mese di ostensione, le spoglie di San Francesco sono tornate nell'urna che le conserva nella cripta della Basilica inferiore a lui dedicata. Ad accompagnarle in processione i frati del Sacro Convento, ciascuno dei quali ha rivolto un "ultimo omaggio" al poverello. Il mese di ostensione (con oltre 370 mila i pellegrini provenienti da ogni parte del mondo) è terminato con la chiusura del portone della Basilica alle 18.45 di domenica. Poi il rito della reposizione e il suono delle campane che ha dato inizio al rito presieduto dall'amministratore apostolico delle diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, alla presenza dei soli frati del Sacro Convento, si legge in una nota diffusa dalla sua sala stampa. Una celebrazione raccolta, commossa, intima e privata, che ha segnato profondamente la comunità dei frati radunati attorno alle spoglie mortali del loro fondatore e padre. Dopo la reposizione della teca in plexiglass all'interno dell'urna in bronzo dorato, è stata inserita anche la documentazione richiesta dalla legislazione canonica e poi è stata chiusa a chiave. È seguita l'apposizione dei sigilli dell'urna di metallo, il suo inserimento all'interno del sarcofago in pietra nel pilastro al di sotto dell'altare maggiore e la saldatura dei sigilli della grata di metallo che lo chiude.