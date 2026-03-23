Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Le spoglie di San Francesco tornate nella cripta della Basilica

AA

ASSISI (PERUGIA), 23 MAR - Dopo un mese di ostensione, le spoglie di San Francesco sono tornate nell'urna che le conserva nella cripta della Basilica inferiore a lui dedicata. Ad accompagnarle in processione i frati del Sacro Convento, ciascuno dei quali ha rivolto un "ultimo omaggio" al poverello. Il mese di ostensione (con oltre 370 mila i pellegrini provenienti da ogni parte del mondo) è terminato con la chiusura del portone della Basilica alle 18.45 di domenica. Poi il rito della reposizione e il suono delle campane che ha dato inizio al rito presieduto dall'amministratore apostolico delle diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, alla presenza dei soli frati del Sacro Convento, si legge in una nota diffusa dalla sua sala stampa. Una celebrazione raccolta, commossa, intima e privata, che ha segnato profondamente la comunità dei frati radunati attorno alle spoglie mortali del loro fondatore e padre. Dopo la reposizione della teca in plexiglass all'interno dell'urna in bronzo dorato, è stata inserita anche la documentazione richiesta dalla legislazione canonica e poi è stata chiusa a chiave. È seguita l'apposizione dei sigilli dell'urna di metallo, il suo inserimento all'interno del sarcofago in pietra nel pilastro al di sotto dell'altare maggiore e la saldatura dei sigilli della grata di metallo che lo chiude.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ASSISI (PERUGIA)

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario