Le Pen e Bardella sono stati ricevuti dall'ambasciatore Usa a Parigi

PARIGI, 12 DIC - Marine Le Pen e Jordan Bardella sono stati ricevuti dall'ambasciatore degli Stati Uniti in Francia, ha detto oggi Charles Kushner, dicendosi curioso di conoscere "i loro punti di vista su quello che attende la Francia". L'ambasciatore Kushner ha di recente ricevuto anche Edouard Philippe, che con il suo partito Horizons fa parte della maggioranza, e Bruno Retailleau, presidente dei Républicains. Kushner ha precisato in un post su X di aver "apprezzato questa opportunità di saperne di più sul programma economico e sociale del Rassemblement National" dai due leader, e di conoscere "i loro punti di vista su quello che attende la Francia". Il post è accompagnato da una foto in cui Marine Le Pen, sorridente, appare fra l'ambasciatore, che è anche padre del genero di Trump, Jared, e il suo delfino Bardella, che dovrebbe sostituirla come candidata alle presidenziali 2027 se la giustizia confermerà la sua decisione che la esclude dalla corsa all'Eliseo.