ROMA, 11 FEB - Le parlamentari progressiste per One Billion Rising, "il piu grande flashmob al mondo contro la violenza maschile sulle donne". Tutte insieme con la maglia di One Billion Rising per sostenere il movimento internazionale fondato dalla drammaturga americana V al secolo Eve Ensler, autrice dei rivoluzionari "Monologhi della Vagina". Giunto al suo 13esimo anno di vita, One Billion Rising coinvolge circa 90 Paesi nel mondo, dall'Africa all'India, dalle Filippine agli Stati Uniti, dall'Europa dove donne e uomini si mobilitano con flashmob, letture, spettacoli e musica. L'obiettivo è uno solo: dire "basta" alla violenza maschile contro le donne. Il prossimo sabato a Roma si svolgerà il flashmob in Piazza del Campidoglio alle 11.30, organizzato anche grazie al supporto dell'Assessrato alle Pari Opportunità di Roma Capitale. One Billion Rising è inoltre accanto alla mobilitazione dei centri anti violenza contro il ddl Bongiorno che stravolge e tradisce la prima stesura sul consenso nei rapporti sessuali, cancellando proprio la parola consenso. Le parlamentari intervenute sono Anna Bilotti Laura Boldrini,Susanna Camusso, Ilaria Cucchi, Cecilia D'Elia, Barbara Floridia, Vincenza Rando Valentina Ghio Barbara Floridia, Ada Lopreiato, Alessandra Maiorino, Cristina Tajani, Simona Malpezzi, Dafne Musolino, Elisa Pirro, Annamaria Furlan, Anna Rossomando, Daniela Sbrollini, Gilda Sportiello, Valeria Valente, Ylenia Zambito.