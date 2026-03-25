Le opposizioni presentano la mozione sfiducia su Santanchè, 'si discuta subito'

ROMA, 25 MAR - Le opposizioni hanno presentato al Senato e alla Camera una mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo, Daniela Santanché. A inizio seduta a Palazzo Madama le opposizioni hanno chiesto di poter discutere al più presto la mozione di sfiducia. In aula è intervenuto per primo il capogruppo del M5s, Luca Pirondini, chiedendo che la premier si assuma la responsabilità per "mettere fine a questo balletto indecente". Sulla ministra, Pirondini ha ricordato che è "uno scempio che va avanti da 3 anni grazie allo scudo di Meloni e nonostante accuse gravissime alla ministra". Per il Pd, il senatore Antonio Nicita ha puntato il dito sul "documento inedito" con cui ieri la presidente del Consiglio ha sollecitato le dimissioni di Santanché, chiedendo quindi di sapere: "Che cosa è cambiato oggi rispetto al luglio 2023, al luglio 2024 e al febbraio 2025 quando sono state respinte dal Parlamento le dimissioni di Santanchè? Per capire se è un chiarimento o semplicemente se come diceva Churchill 'quando sei in grande difficoltà prendi un gatto morto e buttalo sul tavolo'. Allora chiediamo che Meloni venga cortesemente in aula per rispettare questa istituzione". Alla richiesta di calendarizzazione della mozione, si sono associati Ivan Scalfarotto di Italia viva e Tino Magni di Avs. Scalfarotto ha denunciato il fatto che la riforma al centro del referendum fosse una "riforma blindata" e il governo, su questo, "è stato bocciato dal paese pur portando un principio di civiltà giuridica, e io lo dico avendo votato sì, e avete prodotto un disastro politico di cui dovete venire a rispondere con le seconde file ma con Giorgia Meloni che è la responsabile di quella operazione politica".