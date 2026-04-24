Le istituzioni Ue a Cipro firmano la roadmap per il mercato unico

NICOSIA, 24 APR - Le tre istituzioni Ue, Consiglio, Parlamento e Commissioni, hanno firmato la roadmap per il mercato unico, lanciata dalla presidente Ursula von der Leyen. "Firmato! La nostra tabella di marcia "One Europe One Market". È la nostra visione politica comune, definita in occasione del vertice di Alden Bielsen, per un mercato unico pienamente funzionante entro la fine del 2027. Con azioni concrete sui fattori chiave della prosperità. Da norme più semplici all'intelligenza artificiale e a una rete commerciale più forte. Ora diamo vita a questo progetto", scrive su X von der Leyen, pubblicando l'immagine che la ritrare con Roberta Metsola e Nikos Christodolulides, presidente di Cipro e quindi del semestre europeo.