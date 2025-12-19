Le Frecce tricolori presentano il nuovo assetto per il 2026

RIVOLTO, 19 DIC - Il tenente colonnello Franco Paolo Marocco, "pony 0", ha presentato ieri sera la Pattuglia acrobatica per il 2026. Dal palco allestito nell'hangar manutenzioni del 313/o Gruppo e davanti a centinaia di persone ha dapprima presentato l'intera squadra delle Frecce tricolori tra piloti, tecnici, avionici, elettromeccanici, armieri, poi ha annunciato il nuovo assetto per l'anno prossimo. Alla sua seconda stagione da comandante dopo aver raccolto il testimone da Massimiliano Salvatore, Marocco ha snocciolato la formazione dei dieci piloti della Pan per il 2026 tra un suggestivo video girato in volo, la sintesi del lavoro svolto nel 2025 con 32 sorvoli e interventi di ex comandanti. La squadra sarà composta da tre conferme nelle posizioni chiave, sei cambiamenti di ruolo e un nuovo ingresso. Confermati - oltre allo stesso Marocco - pony 1 capo formazione Pierluigi Raspa; pony 10 solista Federico De Cecco, e pony 6 primo fanalino Simone Fanfarillo. Non è stato confermato Luca Battistoni che era giunto a Rivolto per la formazione 2025, entra invece in squadra Tommaso Calogeri, pony 8. I restanti sei sono sì confermati ma in posizioni diverse rispetto al 2025: Oscar Del Dò sarà pony 9; Emanuele Bernuzzi pony 7; gregari di destra Leonardo Leo pony 3 e Giovanni Morello pony 5; gregari di sinistra Alessandro Sommariva pony 2 e Luca Pozzani pony 4. Le Frecce tricolori, che contano 138 club nel mondo, domenica chiuderanno il programma annuale con il sorvolo in Alta Badia in occasione del gigante di Coppa del Mondo.