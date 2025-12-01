Le città italiane della ceramica danno voce alla disabilità

BOLOGNA, 01 DIC - Torna mercoledì 3 dicembre, per la Giornata internazionale delle persone con disabilità, l'iniziativa 'CerAmicAbile', promossa da AiCC-Associazione italiana Città della Ceramica per valorizzare il dialogo tra il mondo della ceramica artistica e quello della disabilità. 'CerAmicAbile' mira a dare voce a tutte le forme di disabilità, promuovendo integrazione e coinvolgimento soprattutto attraverso la ceramica. Il progetto mette in rete esperienze virtuose in tutta Italia e, grazie alla collaborazione con associazioni specializzate, propone corsi, laboratori, mostre e incontri. Le attività si svolgono nelle 58 città italiane di antica tradizione ceramica e sono consultabili sul sito buongiornoceramica.it. "Dopo il grande successo delle prime due edizioni - spiega il presidente dell'AiCC Massimo Isola, sindaco di Faenza (Ravenna) - come associazione abbiamo voluto riproporre questo importante progetto nazionale di rete che unisce tutte le città della ceramica, e non solo, per dare voce al mondo della disabilità. Utilizzando la ceramica come linguaggio universale, abbiamo voluto aprire una finestra sulle tante esperienze e realtà associative che già operano sui territori, ma anche creare nuove possibilità e sfide. Con 'CerAmicAbile' vogliamo coinvolgere tutti, scardinare i preconcetti, riflettere sulle possibilità di inclusione e abbattere ogni forma di barriera".