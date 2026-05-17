Le calciatrici nordcoreane per la prima volta al sud dopo 8 anni

INCHEON, 18 MAG - Una squadra di calcio nordcoreana è arrivata in Corea del sud per disputare mercoledì la semifinale della Afc Champions League, il torneo calcistico per squadre di club più importante in Asia. Si tratta della prima visita sportiva nordcoreana al sud dal 2018, un evento rarissimo che arriva in una fase di rapporti ai minimi tra i due Paesi. La squadra Naegohyang Women's FC, che in coreano significa 'La mia città natale', è arrivata all'aeroporto internazionale di Incheon, in Corea del Sud, accolto da una folla di giornalisti e tifosi con cartelli di benvenuto. Il team, Naegohyang Women's FC, che in coreano significa 'La mia città natale', è arrivato all'aeroporto internazionale di Incheon su un aereo proveniente dalla Cina ed è stato accolto da una folla di giornalisti e tifosi. "Benvenute!", hanno gridato mentre le 27 giocatrici, vestite con giacche e gonne scure identiche e con valigie rosa chiaro al seguito percorrevano un percorso transennato e presidiato da un imponente dispositivo di sicurezza accompagnate da uno staff di 12 persone. La partita ha suscitato notevole interesse: i 7.000 biglietti emessi sono andati esauriti in pochissime ore. Il ministero dell'Unificazione sudcoreano ha inoltre finanziato le organizzazioni della società civile che intendono sostenere entrambe le squadre durante la partita, considerando l'evento un'opportunità per promuovere la "comprensione reciproca tra le due Coree".