L'azione anti-spopolamento, il Comune gestirà l'unico distributore carburanti in paese

CASTIGNANO, 08 GEN - Il Comune prende in gestione diretta l'unico impianto di distribuzione carburanti della zona per ridurre disagi e costi ai residenti e contrastare lo spopolamento, dopo che il vecchio gestore non aveva trovato alcun privato per cederlo. Accade a Castignano, comune montano in provincia di Ascoli Piceno, dove l'Amministrazione comunale ha deciso di gestire direttamente il distributore di carburanti "Letizia Maoloni" che diventa a tutti gli effetti di sua proprietà. "Si tratta di una scelta ponderata, - spiega il sindaco Fabio Polini - necessaria e giuridicamente fondata, nata dalla volontà di garantire un servizio essenziale in un territorio classificato come montano e segnato dalle difficoltà tipiche delle aree interne". La chiusura dell'ultimo distributore, aveva lasciato Castignano privo di punti di rifornimento. Nonostante i tentativi del precedente gestore di individuare un subentrante, nessun operatore ha ritenuto sostenibile proseguire l'attività. "In questo contesto - prosegue il primo cittadino - il Comune non si è sostituito al mercato, ma ha colmato un vuoto che rischiava di accentuare l'isolamento del territorio. La gestione pubblica dell'impianto consentirà di garantire continuità del servizio a cittadini, imprese, mezzi di soccorso e servizi pubblici, riducendo disagi e costi per la popolazione. Inoltre, l'introduzione della ricarica elettrica rappresenta un passo concreto verso la transizione energetica, mentre la gestione diretta assicurerà elevati standard di qualità e sicurezza". Questa scelta, sottolinea l'amministrazione, è anche un messaggio rivolto al livello nazionale: i piccoli comuni dell'entroterra sono pronti a fare la propria parte, ma necessitano di un quadro normativo e di politiche adeguate che riconoscano le reali condizioni di fragilità dei territori. "Castignano - conclude il sindaco - dimostra che contrastare lo spopolamento è possibile, ma non può essere una sfida affrontata in solitudine".

