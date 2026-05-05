L'avvocato di Sempio: 'Domani non risponderà ai pm'

MILANO, 05 MAG - La difesa di Andrea Sempoio ha "conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica" sul 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova indagine della procura di Pavia. Tale atto, comunica l'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei difensori, è uno dei "presupposti ritenuti dal pool" difensivo "opportuni prima dell'eventuale sottoposizione" di Sempio ad interrogatorio. "Preannunciamo che si avvarrà della facoltà di non rispondere, riservandoci di chiedere eventualmente" ai pm di riconvocarlo per rendere esame dopo l'esito di tale consulenza. L'interrogatorio è stato fissato per domani.