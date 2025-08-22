Lavrov, Zelensky ha respinto tutte le proposte di Trump

MOSCA, 22 AGO - Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha detto che nell'incontro di lunedì a Washington tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump, il presidente ucraino ha respinto tutte le proposte di quello americano per una soluzione del conflitto. Lo riferisce l'agenzia Tass. Un vertice fra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky non è ancora in programma, ma il presidente russo è disponibile a un tale incontro non appena l'agenda sarà stata finalizzata, ha aggiunto.