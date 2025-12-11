Lavrov, 'trasmesse agli Usa nuove proposte per garanzie di sicurezza collettiva'

MOSCA, 11 DIC - La Russia ha sottoposto agli Usa nuove proposte riguardanti "garanzie di sicurezza collettiva" nell'ambito dei negoziati sull'Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov. "Abbiamo trasmesso proposte aggiuntive ai nostri colleghi americani sulle garanzie di sicurezza collettiva", ha dichiarato il ministro, sottolineando che "quando si discutono le garanzie di sicurezza, non ci si può limitare solo all'Ucraina". Il ministro, come riferisce Interfax, ha aggiunto che per la Russia rimangono valide le proposte in merito già presentate nel dicembre del 2021, ma Mosca è pronta a considerare altre proposte.