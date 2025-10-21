Lavrov, 'solidarietà con Venezuela contro minacce esterne'

MOSCA, 21 OTT - Incontrando oggi l'ambasciatore venezuelano a Mosca, Jesus Rafael Salazar Velazquez, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha "confermato la solidarietà con il governo e il popolo del Venezuela di fronte alle crescenti minacce esterne e ai tentativi di interferenza negli affari interni, nonché il sostegno completo agli sforzi di Caracas per la difesa della sovranità nazionale". Lo riferisce il ministero degli Esteri russo, citato dalla Tass. La Russia, ha aggiunto Lavrov, "sostiene uno sviluppo stabile e indipendente di tutti i Paesi e regioni, mantenendo l'America Latina e i Caraibi come zone di pace".