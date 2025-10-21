Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Lavrov, 'siamo contrari a un cessate il fuoco immediato'

epa12397483 Russian Foreign Minister Sergey Lavrov arrives for a signing ceremony of cooperation agreements between Nicaragua and Russian-controlled regions of Ukraine, including the Donetsk People's Republic, Luhansk People's Republic, the Zaporizhia and Kherson regions, and the city of Sevastopol, in Moscow, Russia, 22 September 2025. EPA/EVGENIA NOVOZHENINA / REUTERS POOL MANDATORY CREDIT
epa12397483 Russian Foreign Minister Sergey Lavrov arrives for a signing ceremony of cooperation agreements between Nicaragua and Russian-controlled regions of Ukraine, including the Donetsk People's Republic, Luhansk People's Republic, the Zaporizhia and Kherson regions, and the city of Sevastopol, in Moscow, Russia, 22 September 2025. EPA/EVGENIA NOVOZHENINA / REUTERS POOL MANDATORY CREDIT
AA

MOSCA, 21 OTT - Il ministro russo degli Esteri Serghei Lavrov ha detto che la Russia è contraria a una cessazione immediato delle ostilità in Ucraina, affermando che nel vertice con Vladimir Putin in Alaska, anche il presidente Usa Donald Trump aveva sostenuto che "serve una pace duratura e sostenibile e non un immediato cessate il fuoco". "Noi restiamo fedeli a questa formula, e io l'ho confermata ieri al segretario di Stato Usa Marco Rubio", ha aggiunto Lavrov, citato dalla Tass.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MOSCA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario