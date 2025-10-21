Lavrov, 'siamo contrari a un cessate il fuoco immediato'
epa12397483 Russian Foreign Minister Sergey Lavrov arrives for a signing ceremony of cooperation agreements between Nicaragua and Russian-controlled regions of Ukraine, including the Donetsk People's Republic, Luhansk People's Republic, the Zaporizhia and Kherson regions, and the city of Sevastopol, in Moscow, Russia, 22 September 2025. EPA/EVGENIA NOVOZHENINA / REUTERS POOL MANDATORY CREDIT
AA
MOSCA, 21 OTT - Il ministro russo degli Esteri Serghei Lavrov ha detto che la Russia è contraria a una cessazione immediato delle ostilità in Ucraina, affermando che nel vertice con Vladimir Putin in Alaska, anche il presidente Usa Donald Trump aveva sostenuto che "serve una pace duratura e sostenibile e non un immediato cessate il fuoco". "Noi restiamo fedeli a questa formula, e io l'ho confermata ieri al segretario di Stato Usa Marco Rubio", ha aggiunto Lavrov, citato dalla Tass.
