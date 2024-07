Lavrov, secondo turno in Francia manipola volontà elettori

ROMA, 07 LUG - Le elezioni in Francia non ricordano molto la democrazia, il secondo turno è finalizzato a manipolare la volontà degli elettori, molti candidati potrebbero ritirarsi dal processo elettorale per avere l'opportunità di sconfiggere "conservatori o populisti", ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, come riferisce la Ria Novosti. "Il primo turno delle elezioni parlamentari è passato, e ce ne sono due. Inoltre, il secondo turno, a quanto pare, è stato concepito proprio per manipolare la volontà degli elettori durante il primo turno, quando alcuni candidati possono ritirare le loro candidature essere persuasi a spianare la strada per sconfiggere, come si suol dire, conservatori o populisti, questo non somiglia molto alla democrazia", ;;ha detto Lavrov in un'intervista per il programma "Mosca".