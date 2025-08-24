Giornale di Brescia
Lavrov, Putin vuole prima continuare colloqui di Istanbul

epa12314028 Russian Foreign Minister Sergei Lavrov speaks during his meeting with India's minister of external affairs at Zinaida Morozova's Mansion in Moscow, Russia, 21 August 2025. EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL
ROMA, 24 AGO - "Putin ha ricevuto una chiamata del presidente Trump dopo l'incontro" del tycoon con Zelensky alla Casa Bianca "e ha chiaramente affermato di essere pronto a proseguire i negoziati diretti russo-ucraini iniziati a Istanbul. E ha affermato che gli incontri al massimo livello, i vertici, soprattutto tra i leader di Russia e Ucraina, devono essere preparati molto bene". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. "Abbiamo suggerito di elevare il livello delle delegazioni che si sono incontrate e si incontreranno a Istanbul per affrontare questioni specifiche che devono essere portate all'attenzione del Presidente Putin e Zelensky".

