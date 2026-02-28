Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Lavrov parla con Araghchi, 'pronti a cercare soluzioni pacifiche'

AA

MOSCA, 28 FEB - Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l'omologo iraniano Abbas Araghchi nel quale "ha condannato l'attacco armato non provocato degli Stati Uniti e di Israele, in violazione dei principi e delle norme del diritto internazionale e ignorando completamente le gravi conseguenze per la stabilità e la sicurezza regionali e globali". Lo riferisce il ministero degli Esteri di Mosca, aggiungendo che Lavrov ha chiesto di "porre immediatamente fine agli attacchi" e ha ribadito "la disponibilità della Russia a contribuire alla ricerca di soluzioni pacifiche".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MOSCA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario