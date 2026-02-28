Lavrov parla con Araghchi, 'pronti a cercare soluzioni pacifiche'

MOSCA, 28 FEB - Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l'omologo iraniano Abbas Araghchi nel quale "ha condannato l'attacco armato non provocato degli Stati Uniti e di Israele, in violazione dei principi e delle norme del diritto internazionale e ignorando completamente le gravi conseguenze per la stabilità e la sicurezza regionali e globali". Lo riferisce il ministero degli Esteri di Mosca, aggiungendo che Lavrov ha chiesto di "porre immediatamente fine agli attacchi" e ha ribadito "la disponibilità della Russia a contribuire alla ricerca di soluzioni pacifiche".