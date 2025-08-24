Giornale di Brescia
Lavrov, occidentali cercano di bloccare i negoziati di pace

epa12314234 Russian Foreign Minister Sergei Lavrov attends a joint news conference with the Indian foreign minister following their talks at Zinaida Morozova's Mansion in Moscow, Russia, 21 August 2025. EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL
ROMA, 24 AGO - I Paesi occidentali "stanno tentando di bloccare i colloqui di pace sull'Ucraina": lo afferma il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov. Mosca si augura che questi tentativi "siano sventati", ha aggiunto citato dalla Tass.

