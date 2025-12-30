Lavrov, nessuna soluzione se continuano gli atti criminali di Kiev

MOSCA, 30 DIC - "Sono fiducioso che la natura razzista del regime di Kiev e il cinismo dei suoi sponsor esterni siano chiaramente visibili ai membri onesti della comunità internazionale, che non possono fare a meno di comprendere che senza la fine di tutta questa politica criminale, i negoziati per raggiungere una soluzione affidabile e duratura alla crisi ucraina non potranno avere successo": lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, ringraziando "i nostri amici e partner stranieri che hanno condannato l'attacco terroristico compiuto alla residenza" di Vladimir Putin. Lo riporta una nota del Ministero.