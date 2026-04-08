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Italia e Estero

Lavrov, 'Mosca desidera un Medio Oriente in pace'

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MOSCA, 08 APR - La Russia desidera che in Medio Oriente prevalga la pace, basata su un equilibrio tra gli interessi degli Stati dell'area. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov. "La situazione geopolitica sta cambiando e, in ogni circostanza, desideriamo, naturalmente, un Medio Oriente pacificato basato su un equilibrio di interessi di tutti i Paesi della regione, senza eccezioni, sia dell'Iran che di tutti i suoi vicini", ha dichiarato Lavrov, citato dall'agenzia Tass.

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