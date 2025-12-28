Lavrov: 'La Russia si oppone all'indipendenza di Taiwan'

ROMA, 28 DIC - La Russia si oppone all'indipendenza di Taiwan in qualsiasi forma poiché questo territorio è parte integrante della Cina. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un'intervista alla Tass. "La posizione di principio della Russia sulla questione di Taiwan è ben nota, rimane immutata ed è stata ripetutamente ribadita ai massimi livelli. La Russia riconosce Taiwan come parte integrante della Cina e si oppone all'indipendenza dell'isola in qualsiasi forma", ha detto il ministro.