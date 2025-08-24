Giornale di Brescia
Lavrov, 'incontro Putin-Zelensky non discusso in Alaska'

epa12314028 Russian Foreign Minister Sergei Lavrov speaks during his meeting with India's minister of external affairs at Zinaida Morozova's Mansion in Moscow, Russia, 21 August 2025. EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL
ROMA, 24 AGO - Donald Trump e Vladimir Putin non hanno discusso di un vertice tra il presidente russo e Volodymyr Zelensky in occasione del loro colloquio in Alaska. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un'intervista a Nbc News pubblicata sul sito del ministero. "Non se n'è parlato ad Anchorage. È stato sollevato in seguito, come qualcosa di improvvisato, emerso dall'incontro a Washington tra il presidente Trump e i suoi ospiti", ha detto. "Quando Zelensky afferma che la priorità immediata è un incontro con Putin, è ;;fondamentalmente un gioco. Un gioco che è molto bravo a giocare, perché vuole teatralità in tutto ciò che fa. Non gli importa della sostanza".

