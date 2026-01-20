Giornale di Brescia
Lavrov denuncia la 'legge del più forte' nei rapporti internazionali

MOSCA, 20 GEN - Le relazioni internazionali sembrano improntate oggi alla "legge del più forte". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, sottolineando che Mosca "difenderà i suoi interessi senza attentare ai diritti degli altri e senza lasciare che altri attentino ai suoi". Dopo avere citato gli sviluppi in Venezuela, Iran e Groenlandia, Lavrov ha affermato che "bisogna trovare soluzioni che rispettino un equilibrio di interessi" su una base di "eguaglianza e reciproco rispetto". Lavrov parlava durante la tradizionale conferenza stampa annuale.

