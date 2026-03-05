Lavrov, 'creare un fronte unito contro la guerra' nel Golfo Persico

MOSCA, 05 MAR - La Russia lancia un appello perché si crei "un fronte unito per porre fine alla guerra" nel Golfo Persico e avverte che farà "tutto il possibile" all'interno del Consiglio di Sicurezza e all'Assemblea generale dell'Onu per "creare un'atmosfera che renda completamente impossibile" l'operazione lanciata contro l'Iran. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov citato dall'agenzia Ria Novosti.