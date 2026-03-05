Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Lavrov, 'creare un fronte unito contro la guerra' nel Golfo Persico

AA

MOSCA, 05 MAR - La Russia lancia un appello perché si crei "un fronte unito per porre fine alla guerra" nel Golfo Persico e avverte che farà "tutto il possibile" all'interno del Consiglio di Sicurezza e all'Assemblea generale dell'Onu per "creare un'atmosfera che renda completamente impossibile" l'operazione lanciata contro l'Iran. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov citato dall'agenzia Ria Novosti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MOSCA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario