Lavrov, 'con Rubio conversazione buona ed educata'

MOSCA, 11 NOV - Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha negato che durante la sua conversazione telefonica con il segretario di Stato Usa Marco Rubio siano sorti dissapori che abbiano provocato la cancellazione del vertice tra Vladimir Putin e Donald Trump. "Abbiamo avuto una buona ed educata conversazione, senza contrasti", ha affermato Lavrov, citato dall'agenzia Ria Novosti, secondo il quale l'accordo era di continuare i preparativi per il summit, ma poi gli Usa hanno rinunciato.