Lavrov, 'con Rubio conversazione buona ed educata'

epa12230741 Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov (R) greets US Secretary of State Marco Rubio (L) during the 15th East Asia Foreign Ministers’ Meeting at the 58th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Foreign Ministers’ Meetings in Kuala Lumpur, Malaysia, 11 July 2025. EPA/FAZRY ISMAIL
MOSCA, 11 NOV - Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha negato che durante la sua conversazione telefonica con il segretario di Stato Usa Marco Rubio siano sorti dissapori che abbiano provocato la cancellazione del vertice tra Vladimir Putin e Donald Trump. "Abbiamo avuto una buona ed educata conversazione, senza contrasti", ha affermato Lavrov, citato dall'agenzia Ria Novosti, secondo il quale l'accordo era di continuare i preparativi per il summit, ma poi gli Usa hanno rinunciato.

